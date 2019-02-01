Более двух десятков человек погибли в США из-за аномальных холодов

Из-за сильных морозов и снегопадов на Среднем Западе США погибли не менее 21 человека, пишет The New York Times со ссылкой на данные американских властей.
Среди жертв циклона — 18-летний студент из Айова-Сити, который был найден на улице около кампуса местного университета.
Температура в регионе опускалась до −30 градусов Цельсия и даже до −50 градусов Цельсия. Мороз сопровождается снегопадом и сильным ветром. Причина аномальных холодов — арктический циклон.
Газета отмечает, что в регионе побиты десятилетние температурные рекорды. За 30 и 31 января в аэропортах было отменено 5 тыс. рейсов.
Метеорологи прогнозируют повышение температуры выше нуля градусов к ночи на 1 февраля по местному времени. Однако, на северо-востоке власти также предупредили о похолодании с сильными снегопадами в некоторых местах и холодным ветром в других.
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