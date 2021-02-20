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В Кремле переживают, что после Медведчука Украина начнет войну на Донбассе

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В Кремле переживают, что после Медведчука Украина начнет войну на Донбассе

Введение санкций Украины против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука якобы свидетельствует о наступлении реакции в Украине, которая может привести к военному решению на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это очень тревожная информация, тревожная она потому, что мы видим уже набирающую силу реакционную тенденцию на Украине. Реакция проявляется в политической и социальной сфере», — сказал он журналистам.

По словам Пескова, Москва видит репрессивные меры в отношении СМИ, граждан Украины, а также в отношении ведущих политиков Украины. «Это не может не вызывать обеспокоенность и не подогревать вопрос, кем избрана такая реакционная линия и не приведет ли она к тому, что руководство Украины, например, не посчитает возможным решить военным способом ситуацию на юго-востоке Украины», — считает пресс-секретарь Путина.

По словам Пескова, в Кремле видят, что «по мере того, как эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене, более неспокойно становится на линии соприкосновения». «Это вызывает нашу обеспокоенность», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

При этом там традиционно винят американцев.

Якобы именно военная помощь Украине со стороны США «провоцирует горячие головы в Киеве проводить агрессивную политику в решении проблемы Донбасса».

«Американцы продолжают накачивать оборонный потенциал Украины. Украине никто не угрожает. Наоборот, это провоцирует эти самые горячие головы украинские, которые наверняка стоят за этими внутренними репрессиями, их накачивает на проявление агрессивности, в том числе конкретно в плане агрессивности в решении проблем юго-востока», — сказал Песков в беседе с журналистами.

По его оценке, эта политика «противоречит всему и вся и никоим образом не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы». При этом, заявил пресс-секретарь, США не скрывают последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Киеву в наращивании наступательного военного потенциала. «Такая помощь из Америки на Украину поступает», — заметил Песков.

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Он не стал отвечать на вопрос, какие страны симпатизируют Донбассу и поставляют оружие туда. «Я не могу ничего к этому добавить и не могу как-то уточнить здесь. Но очевидно, что если есть спрос для самообороны, то предложение всегда находится», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков, Виктор Медведчук, Донбасс
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