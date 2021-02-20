Зеленский утвердил санкции против Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против депутата Верховной Рады и одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», — говорится в документе.
О введении против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также еще шестерых физических и 19 юридических лиц санкций заявил секретарь СНБО Алексей Данилов накануне.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
В санкционный список попали также пять граждан России, а именно Константин Вацковский, Валерий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Также под санкции попала одна гражданка Украины — Наталья Лавренюк.
Санкции против Медведчука предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами. Также запрещается транзит ресурсов по территории Украины и вывод капиталов за границу.
Кроме того, нардеп не сможет принимать участие в приватизации, инвестировать за рубеж, а также размещать валютные ценности на счетах за границей.
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