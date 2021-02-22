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Польские СМИ: Санкции Зеленского в отношении оппозиции нарушают Европейскую конвенцию по правам человека

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Польские СМИ: Санкции Зеленского в отношении оппозиции нарушают Европейскую конвенцию по правам человека

Верховный Суд Украины начал разбирательство в связи с иском об обжаловании указа Президента Украины о наложении санкций, в результате которых были лишены лицензии телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Слушания по этому делу назначены на 15 марта этого года. Об этом говорится в статье, опубликованной на польском сайте Kresy.

Издание уточняет, что согласно иску, указ Президента о введении санкций нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. В частности, ее десятую статью, которая гарантирует свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ.

«Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины вынес решение о возбуждении дела по жалобе гражданина, оспаривающего указ Президента Зеленского о санкциях в отношении депутата Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Из информации, указанной на портале суда, следует, что не называющий себя гражданин обжаловал указ Президента, аргументируя это тем, что закрытие телеканалов нарушает его право на получение информации, вытекающее из Европейской конвенции по правам человека», пишет польский ресурс.

Также, автор статьи напомнил, что для многих экспертов очевиден тот факт, что на решение Президента Украины о введении санкций в отношении оппозиционного депутата Тараса Козака повлияли.

«Зеленский издал свой указ вскоре после своего визита в посольство США в Киеве, которое в первых рядах выразило поддержку решению украинских властей наложить санкции на оппозиционные телеканалы», отмечает польский сайт.

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Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.

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Понедельник, 22 февраля 2021
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