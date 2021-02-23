На трассе Киев-Чернигов произошло масштабное ДТП, дорога заблокирована

Авария с участием пяти транспортных средств произошла на 40 км автодороги Киев — Чернигов (часть трассы Е95) возле с.Залесье Броварского района Киевской области в направлении Киева, в результате происшествия есть погибшие и травмированные.

«Патрульные полицейские занимаются регулированием движения, поскольку на данном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи. Объезд осуществляется по встречной полосе движения», — говорится в сообщении в Телеграм-канале патрульной полиции во вторник.

В полиции также призвали водителей по возможности воздержаться от поездок по этой трассе в ближайшее время.