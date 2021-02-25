В Верховный суд поступила жалоба нардепа Козака на санкции СНБО

В Верховный суд поступил иск народного депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь») по обжалованию указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных санкций в отношении нардепа.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда на странице в Facebook, 24 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного суда иск поступил, которым обжалуется указ президента Украины «О решении СНБО от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», согласно которому применены санкции к истцу Тарасу Козаку.

«Иску, который поступил в суд, присвоен регистрационный номер дела — № 9901/39/21», — сказано в сообщении.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком. Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам «Ариадна ТВ», «Новый формат ТВ», «ТВ Выбор», «Телерадиокомпания «112 ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «Новости 24 часа», «Новые коммуникации».

Всего в Верховный суд поступили три иска по обжалованию указа президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций в отношении указанных телеканалов.

Кассационный административный суд Верховного суда открыл производство по одному из исков. КАС назначил дело к рассмотрению на 15 марта в 12:00.

Кроме этого, Верховный суд постановлением продлил на десять дней срок на устранение недостатков по иску ООО «Новые коммуникации» (телеканал «ZIK») в деле № 9901/33/21.