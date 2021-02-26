Александр Лукашенко покинул пост главы Олимпийского комитета Беларуси

Старший сын президента Беларуси Виктор Лукашенко избран главой Национального олимпийского комитета (НОК) страны. Об этом сообщается на сайте организации.
«26 февраля 2021 года на отчетно-выборном Олимпийском собрании в Минске состоялись выборы президента Национального олимпийского комитета Белоруссии. Новым руководителем спортивной организации избран Виктор Лукашенко», — говорится в сообщении пресс-службы.
На посту главы НОК Виктор Лукашенко сменил своего отца. Александр Лукашенко возглавлял организацию с мая 1997 года.
Ранее исполком МОК ввел санкции против руководства НОК, в том числе Виктора Лукашенко. Это было связано с тем, что «руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии . В прошлом году после выборов белорусского президента порядка 1 000 спортсменов подписались под письмом против насилия силовиков.
Ранее сообщалось, что МОК также может принять дальнейшие меры, в том числе решение о выступлении белорусских спортсменов в Токио под нейтральным олимпийским флагом.
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