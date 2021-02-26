Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать власть в стране своим детям, в частности, старшему сыну Виктору. Его слова передает БелТа.

«И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему (сыну Виктору, с 2005 года он занимал должность помощника президента по нацбезопасности. — Ред.) как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня», — заявил глава государства.

Сегодня старший сын президента Беларуси Виктор Лукашенко был избран главой Национального олимпийского комитета (НОК) страны. На посту главы НОК Виктор Лукашенко сменил своего отца. Александр Лукашенко возглавлял организацию с мая 1997 года.