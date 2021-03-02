США пообещали дать ответ на все дестабилизирующие действия России

США ответят на ряд дестабилизирующих действий России по четырем аспектам в ближайшие недели, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель администрации.

Он напомнил, что новой американской администрацией был инициирован анализ действий России по четырем направлениям.

«Мы планируем дать ответ на каждое из них в предстоящие недели... Сегодня — первый шаг и последуют остальные», — сказал представитель администрации.

Ранее госдеп сообщал, что администрация Джо Байдена анализирует действия России по ряду проблемных, по оценкам Вашингтона, аспектов — в их числе назывались вмешательство в выборы, хакерские атаки, информация о вознаграждении за жизни американских военных в Афганистане и ситуация с Алексеем Навальным.

Сегодня стало известно, что Соединенные Штаты вводят санкции в отношении семи высокопоставленных должностных лиц России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.