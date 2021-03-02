США вводят санкции против семи чиновников РФ в связи с Навальным

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении семи высокопоставленных должностных лиц России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом сообщила во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.
«Сегодня в рамках решительной реакции американских ведомств на отравление и лишение свободы оппозиционера Алексея Навального министерство финансов вводит санкции против семи должностных лиц высокого ранга российского правительства. В рамках этих мер Минфин присоединяется к Госдепартаменту и министерству торговли, а также наших международных партнеров», — сказала она.
Представитель администрации напомнила, что включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами. Кроме того, продолжила представитель исполнительной ветви власти, против иностранных граждан, которые «участвуют в существенных сделках» с этими должностными лицами, могут быть также введены рестрикции.
Она сравнила отравление блогера с ситуацией вокруг бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.
Представители администрации во время брифинга отказались уточнять, в отношении кого именно вводятся санкции.
США также ужесточают ограничения на экспорт в Россию, вносят в черный список 14 институтов.
«Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре список из 14 институтов, в отношении которых будут действовать наибольшие ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, один является государственным исследовательским институтом, — сказал он. — Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики».
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