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Бывший главврач Белого дома выпивал на работе и злоупотреблял снотворным

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Бывший главврач Белого дома выпивал на работе и злоупотреблял снотворным

Конгрессмен Ронни Джексон (республиканец от штата Техас) в бытность главным врачом Белого дома при администрациях Барака Обамы и Дональда Трампа (с 2013 по 2018 год) злоупотреблял спиртными напитками, снотворным и цинично высказывался о женщинах. Об этом сообщает телекомпания СNN со ссылкой на доклад генерального инспектора Министерства обороны США, офис которого с 2018 года расследовал обвинения, выдвинутые в свое время в адрес бывшего военного врача Джексона (он дослужился до звания контр-адмирала).

Из отчета, который, как ожидается, будет обнародован в среду, следует, что Джексон был очень невысокого мнения о своих коллегах-женщинах и не скрывал этого, был груб и резок в общении с подчиненными и журналистами, нередко выпивал на работе и во время служебных командировок с президентом, а также употреблял настолько сильно действующее снотворное, что работавшие с ним рядом люди опасались за его способность выполнять свои служебные обязанности.

Сам Джексон отверг все эти обвинения, равно как и выводы расследования, которые он считает политической местью за то, что он в свое время «не отвернулся от президента Трампа», поддержавшего его избирательную кампанию на выборах в Палату представителей Конгресса США в 2020 году. «Я горжусь той рабочей обстановкой, которую я поддерживал при трех президентах обеих партий, — указал он в адресованном СNN заявлении. — Я уважительно относился к своим профессиональным обязанностям в том, что касается выписывания сильно действующих препаратов. И я отвергаю любые обвинения в том, что я употреблял алкоголь на работе».

Расследование в отношении Джексона было санкционировано в июне 2018 года, о чем тогда же сообщила официальная представительница генерального инспектора Пентагона. Обвинения в нарушении профессиональной этики, как отмечали тогда американские СМИ, стали выдвигаться в отношении Джексона вскоре после того, как тогдашний президент США Дональд Трамп предложил его кандидатуру на пост министра по делам ветеранов. Джексон в конце апреля 2018 года не только отказался от каких-либо претензий на министерский пост, но и заявил о сложении с себя обязанностей главврача Белого дома.

Профессиональным поведением Джексона заинтересовался комитет по делам ветеранов Сената Конгресса США, который начал свою проверку и даже подготовил служебную записку с перечнем злоупотреблений контр-адмирала, составленную на основе бесед с 20 его бывшими коллегами. После этого, как сообщили в Пентагоне, документы с изложением случаев неподобающего поведения Джексона поступили в офис генерального прокурора министерства обороны, который по итогам их рассмотрения и принял решение о начале расследования.

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Джексон пришел на работу в Белый дом в 2006 году, когда президентом был Джордж Буш-младший. Через семь лет при активном содействии тогдашнего руководителя американской администрации Барака Обамы он был назначен на должность лечащего врача президента.

Белый дом, Ронни Джексон
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Среда, 3 марта 2021
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