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В технологию искусственного интеллекта вложили в 2020 году почти $68 млрд

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В технологию искусственного интеллекта вложили в 2020 году почти $68 млрд

Объем инвестиций в разработки на основе технологий искусственного интеллекта в 2020 году увеличился на 40% и составил $67,9 млрд. Об этом говорится в отчете AI Index Report 2021 ученых Стэнфордского университета (США).

«Общий объем инвестиций в технологии искусственного интеллекта (ИИ), включая частные инвестиции, публичные предложения, сделки M&A и миноритарные пакеты, увеличился на 40% в 2020 году в сравнении с предыдущим годом, составив в общей сложности $67,9 млрд», — говорится в отчете.

Доля частных инвестиций в развитие технологий ИИ в 2020 году превысила $40 млрд (рост на 9,3%). Лидерами по объему привлеченных средств стали технологические компании в области создания при помощи технологий ИИ новых лекарств, в том числе для борьбы с раком, а также проводящие исследования в области молекулярной медицины, отмечается в работе. Эти разработки были профинансированы на сумму более $13,8 млрд, что в 4,5 раза больше, чем в предыдущем году. За ними в списке следуют разработчики автономного транспорта ($4,5 млрд) и компании, развивающие образовательные продукты с ИИ ($4,1 млрд).

При этом авторы исследования отмечают, что пандемия оказала негативное влияние на малые предприятия в сфере ИИ, что стало результатом роста активности игроков в сфере слияний и поглощений.

«Слияния и поглощения составили большую часть от общего объема инвестиций в 2020 году, увеличившись на 121,7% в сравнении с 2019 годом», — также говорится в отчете.

Все больше частных инвестиций направляются в меньшее количество технологических компаний, отмечают американские исследователи. При этом пандемия не помешала росту числа нанимаемых специалистов в сфере ИИ. Бразилия, Индия, Канада, Сингапур и Южная Африка стали странами, где в течение последних 4 лет наблюдается наибольший рост спроса на сотрудников в этой сфере.

Ежегодный отчет AI Index Report 2021 — проект исследователей открытого Стэнфордским университетом в 2019 году Стэнфордского института искусственного интеллекта, ориентированного на человека (Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, HAI). Он посвящен различным аспектам развития технологий искусственного интеллекта в мире, включая экономику, научные исследования, образование, трудоустройство и этические проблемы использования ИИ.

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Партнерами проекта являются консалтинговые компании McKinsey и PwC, компании Google, OpenAI и другие. Для анализа составители отчета используют общедоступные аналитические данные, базы данных и результаты опросов.

инвестиции, искусственный интеллект
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