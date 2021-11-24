Войти
Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным
соседи
Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным
РФ обвинила Германию и Францию в «потакании» Украине
мирный процесс
РФ обвинила Германию и Францию в «потакании» Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

прогноз
RSS

Эксперты описали позитивный сценарий повсеместного внедрения ИИ

354
Эксперты описали позитивный сценарий повсеместного внедрения ИИ

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе представили доклад со своим видением влияния развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) на общество и экономику. Сделанные ими выводы преимущественно позитивны: автоматизация и повышение производительности труда позволят людям избавиться от неприятной работы, размеры мировой экономики сильно вырастут, а проблемы усиления неравенства и потери людьми рабочих мест можно будет решать через усиление институтов, отвечающих за перераспределение выгод от ИИ и создание новых систем социальной защиты.

Эксперты ВЭФ дали свой ответ критикам повсеместного внедрения искусственного интеллекта, которые указывают на риски развития этой технологии. Доклад расписывает возможные преимущества от глобального использования этой технологии. Его авторы исходят из того, что так называемый сильный искусственный интеллект (способный принимать самостоятельные решения) появится уже в ближайшие десятилетия и сможет заменить человека практически во всех видах трудовой деятельности).

По «срединному» прогнозу экспертов, полная автоматизация труда произойдет через 125 лет (отсчет ведется от 2016 года).

В том числе хирургов можно будет заменить примерно через 40 лет, розничных продавцов — менее чем через 15. Через 30 лет ИИ сможет написать бестселлер. В будущем работу сможет выполнять набор систем ИИ, координирующихся друг с другом.

Прогноз предполагает, что на фоне кратного повышения производительности размер мировой экономики может вырасти в десять раз. При этом авторы признают, что для такого всеобщего процветания потребуется усиление институтов, которые будут отвечать за перераспределение выгод, полученных от внедрения ИИ. Этим институтам будет необходимо решить проблему последовательного исчезновения рабочих мест для среднего класса (в позитивном сценарии эти проблемы решаются за счет появления новых видов деятельности). Впрочем, сами авторы доклада упоминают работу Джона Мейнарда Кейнса 1930 года, в которой он прогнозировал, что через сто лет рабочая неделя будет в среднем составлять всего 15 часов, а выходные — длиться пять дней. Прогноз, очевидно, окажется ошибочным — Кейнс не учел, что люди продолжат работать больше из-за возросшего неравенства или исходя из внутренней мотивации, включая стремление получить более высокий социальный статус.

Прогнозируется, что на рынке труда ИИ вытеснит не только сотрудников, выполняющих рутинные задачи. Достаточная занятость не гарантирована и при высоком уровне образования, так как ИИ может взять на себя и функции, требующие высокой квалификации.

Отмечается, что без должного регулирования ИИ может сделать работу людей менее интересной и более «стрессовой» — в частности, за счет внедрения новых инструментов контроля на рабочих местах. Следствием автоматизации может стать и усиление неравенства — как между работниками (теми, чьи навыки легче или труднее автоматизировать, во втором случае речь идет прежде всего о решении социальных и творческих задач), так и между компаниями (особенности конкуренции с использованием новых технологий ведут к ситуации «победитель получает все»).

Читайте также: Илон Маск продал уже больше половины акций Tesla из обещанного количества

Универсальным решением проблемы замещения людей-работников эксперты ВЭФ считают развитие тех решений на базе ИИ, которые усиливают эффективность человека, а не заменяют его полностью. Правительства могли бы стать ответственными за обеспечение работой всех желающих, хотя немалое количество видов деятельности будет становиться неоплачиваемым. При этом параллельно может развиваться новая конструкция социальной защиты, в том числе с использованием гарантированного базового дохода.

искусственный интеллект
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 24 ноября 2021
Вторник, 23 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016