Эксперты описали позитивный сценарий повсеместного внедрения ИИ

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе представили доклад со своим видением влияния развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) на общество и экономику. Сделанные ими выводы преимущественно позитивны: автоматизация и повышение производительности труда позволят людям избавиться от неприятной работы, размеры мировой экономики сильно вырастут, а проблемы усиления неравенства и потери людьми рабочих мест можно будет решать через усиление институтов, отвечающих за перераспределение выгод от ИИ и создание новых систем социальной защиты.

Эксперты ВЭФ дали свой ответ критикам повсеместного внедрения искусственного интеллекта, которые указывают на риски развития этой технологии. Доклад расписывает возможные преимущества от глобального использования этой технологии. Его авторы исходят из того, что так называемый сильный искусственный интеллект (способный принимать самостоятельные решения) появится уже в ближайшие десятилетия и сможет заменить человека практически во всех видах трудовой деятельности).

По «срединному» прогнозу экспертов, полная автоматизация труда произойдет через 125 лет (отсчет ведется от 2016 года).

В том числе хирургов можно будет заменить примерно через 40 лет, розничных продавцов — менее чем через 15. Через 30 лет ИИ сможет написать бестселлер. В будущем работу сможет выполнять набор систем ИИ, координирующихся друг с другом.

Прогноз предполагает, что на фоне кратного повышения производительности размер мировой экономики может вырасти в десять раз. При этом авторы признают, что для такого всеобщего процветания потребуется усиление институтов, которые будут отвечать за перераспределение выгод, полученных от внедрения ИИ. Этим институтам будет необходимо решить проблему последовательного исчезновения рабочих мест для среднего класса (в позитивном сценарии эти проблемы решаются за счет появления новых видов деятельности). Впрочем, сами авторы доклада упоминают работу Джона Мейнарда Кейнса 1930 года, в которой он прогнозировал, что через сто лет рабочая неделя будет в среднем составлять всего 15 часов, а выходные — длиться пять дней. Прогноз, очевидно, окажется ошибочным — Кейнс не учел, что люди продолжат работать больше из-за возросшего неравенства или исходя из внутренней мотивации, включая стремление получить более высокий социальный статус.

Прогнозируется, что на рынке труда ИИ вытеснит не только сотрудников, выполняющих рутинные задачи. Достаточная занятость не гарантирована и при высоком уровне образования, так как ИИ может взять на себя и функции, требующие высокой квалификации.

Отмечается, что без должного регулирования ИИ может сделать работу людей менее интересной и более «стрессовой» — в частности, за счет внедрения новых инструментов контроля на рабочих местах. Следствием автоматизации может стать и усиление неравенства — как между работниками (теми, чьи навыки легче или труднее автоматизировать, во втором случае речь идет прежде всего о решении социальных и творческих задач), так и между компаниями (особенности конкуренции с использованием новых технологий ведут к ситуации «победитель получает все»).

Универсальным решением проблемы замещения людей-работников эксперты ВЭФ считают развитие тех решений на базе ИИ, которые усиливают эффективность человека, а не заменяют его полностью. Правительства могли бы стать ответственными за обеспечение работой всех желающих, хотя немалое количество видов деятельности будет становиться неоплачиваемым. При этом параллельно может развиваться новая конструкция социальной защиты, в том числе с использованием гарантированного базового дохода.