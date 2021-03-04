Евразийские СМИ считают, что санкции против Медведчука – это кость, брошенная Зеленским для украинских национал- радикалов

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что стремительно теряет свою популярность. Поэтому в попытках восстановить статус-кво ему приходится метаться из крайности в крайность, пытаясь угодить и национал-радикалам, и жителям Юго-Востока страны. В частности, санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко — это попытка переманить часть электората экс-президента Петра Порошенко.Об этом пишет крупное евразийское информагентство Eurasia Daily.

«Санкции против Медведчука и Марченко, уголовное дело против Шария, арест Стерненко — это разные грани одного и того же процесса. Зеленский мечется, он чувствует, что теряет популярность, а в его ситуации это может привести к потере власти. Поэтому он пытается угодить и сторонникам радикалов, и жителям Юго-Востока», — сообщает информагентство.

В материале отмечается, что Зеленский проводит политику, которая, по замыслу его команды, должна понравиться части прозападного электората Петра Порошенко. Именно на это рассчитаны санкции против Виктора Медведчука и других оппозиционных политиков. Но параллельно украинский Президент пытается угодить и жителям Юго-Востока.

«Зачем Зеленскому было сажать Стерненко? Версию о том, что украинский Президент решил восстановить верховенство права в стране, отбросим сразу. Он сам нарушает законы все время. Значит, мотив политический. Зеленский не хочет полностью потерять электорат Юго-Востока страны... и реальный тюремный срок для такого одиозного персонажа, как Стерненко — это „кость“, брошенная избирателям этого региона», — считает журналист евразийского информагентства.

Но, по его мнению, акции протестов радикалов в защиту Стерненко и покровительство посольства США заставят Зеленского отступить и отпустить активиста на свободу, что станет яркой демонстрацией всей «слабости власти» Зеленского.

В заключение статьи интернет-издание цитирует слова Оксаны Марченко, соглашаясь, что подобными действиями Владимир Зеленский хоронит свою политическую карьеру.

«С одной стороны Зеленский совершает беззаконие, а с другой — пытается показать себя защитником правового государства. Оксана Марченко права в том, что этим он вбивает гвозди в свой политический гроб», — резюмирует Eurasia Daily.