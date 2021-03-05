С начала года в Украину завезли 50 тысяч подержанных легковых авто

С начала года первую регистрацию в Украине прошли почти 53 тыс подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы — это в 4,4 раза больше реализации новых авто за этот же период.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».
Отмечается, что в феврале первую регистрацию в Украине прошли почти 33,7 тыс легковых авто, из них 27,4 тыс шт. были импортированные автомобили с пробегом.
«В результате растаможенные машины, бывшие в эксплуатации, охватили более 81% первичного рынка легковых авто.
Наиболее популярной маркой в растаможенном секонд-хенде в прошлом месяце был Volkswagen (4599 авто)», — говорится в сообщении.
Далее в топ-3 Ford (2609 подержанных авто) и Renault (2233 авто).
Также в топ-5 Skoda (2173 авто) и Hyundai (1775 авто).
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