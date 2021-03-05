«Скорее ад замерзнет»: Литва ответила на просьбу выдать Тихановскую

Литва не выдаст Беларуси экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую. Об этом заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, все преследуемые режимами демократические силы найдут надежное убежище в Литве и будут в стране, как за каменной стеной.

«Каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режимам — ни из-за его борьбы за демократию, ни из-за борьбы за свободу слова или религии. А белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования», — заявил Ландсбергис.

Ранее 5 марта Генпрокуратура Беларуси направила своим литовским коллегам запрос о выдаче Тихановской, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности «за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».

Как заявили в Минске, запрос об экстрадиции и уголовное дело связано со встречей Тихановской в начале августа прошлого года, на которой она с соратниками обсуждали планы по захвату Гомеля.

По версии белорусских властей, Тихановская встретилась со своими соратниками и обсуждала массовые беспорядки и захват зданий государственных органов на территории Гомеля после выборов. Следователи отметили, что политик согласилась выделить деньги на приобретение электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов для этих целей.

После этого пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила, что экс-кандидат в президенты никогда не вынашивала планов по захвату власти и всегда поддерживала исключительно мирные формы протеста.