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Оксана Марченко станет «целительницей» для украинского народа: Что предсказали майя

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Оксана Марченко станет «целительницей» для украинского народа: Что предсказали майя

Конец зимы-начало весны 2021 года приковало внимание всей Украины к семье лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены телеведущей Оксаны Марченко. Всегда обворожительная ведущая «Х-фактора», которая последнее время активно занималась исключительно благотворительностью, буквально объявила войну президенту Владимиру Зеленскому. Заявив, что он «упал ниже плинтуса в ее глазах», Марченко уверенно сделала шаг в украинскую политику и все это не случайно.

Проанализировав по календарю майя жизнь Оксаны Марченко журналисты издания «Первый деловой» задались вопросом: почему эта женщина, имея настолько сильную энергетику и предрасположенность к «мирной войне» не пришла в украинскую политику раньше.

Согласно календарю майя, Оксана Марченко носит знак Кремня, который символизирует «жертвенный нож». Кремень – потенциально тяжелый знак рождения (что собственно мы и можем заметить, глядя на судьбу Марченко). В представлении древних Майя люди, носящие знак рассекающего ножа, обречены на длительный, мучительный процесс обретения утраченного единства.

Из расчетов майя видно, что Оксана Марченко обладает врожденным воинским духом (в день Кремня отмечался праздник ацтекского бога Войны), который тянет ее присоединяться к одной из враждующих сторон и начать действовать. Люди-Кремни часто оказываются на первом плане сражений или в центре скандалов. Для таких людей выбрать между двумя реальностями – значит стать воином-крестоносцем. И уже здесь мы можем провести параллель с недавними событиями, которые связаны с введением Зеленским санкций против ее супруга Виктора Медведчука.

Важно, что все же присущая дню-знаку дуальность распространяется и на людей, рожденных под знаком Кремня. Майя считают, что не только дикие воюющие крестоносцы рождаются в этот день, но и прекрасные целители. Нож убивающий может быть и скальпелем хирурга, а осознание конфликта для них рождает жажду гармонии. И гармония здесь – ключевое слово.

Из этого следует, что Оксана Марченко, рожденная под знаком Кремня, придя в политику, должна стараться сражаться за гармонию. По пророчествам Майя, если человек этого знака сумеет этому научиться, то станет целителями общества, а не смутьяном. Для этого Кремням необходимо всматриваться в будущее, а не в прошлое, обращаясь к преобразующей энергии дня-знака Смерть, а не к беспокойной и изменчивой Собаке (символу кармического прошлого).

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Как показывает история, женщины этого знака часто бывают невероятно красивыми и привлекательными. Среди них Жаклин Кеннеди-Онассис, Голди Хоуп и Софи Лорен. Каждой из этих женщин довелось узнать, что временами необходимо пользоваться «острым скальпелем истины». Каждая из них столкнулась с противостоянием и борьбой в поистине грандиозных масштабах, что в скором времени предстоит и Оксане Марченко, пишет издание.

Оксана Марченко
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Пятница, 5 марта 2021
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