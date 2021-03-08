В США баскетбольную карточку продали за рекордные $1,79 млн

Коллекционная карточка с изображением погибшего в 2020 году многократного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта (1978-2020) ушла с молотка аукциона Goldin Auctions за рекордные $1 795 800. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба аукционного дома, специализирующегося на продаже подобных предметов коллекционирования.
"Рекорд всех времен за карточку Коби Брайанта - $1 795 800", - говорится в сообщении на странице аукционного дома в Facebook. Информации о личности покупателя не приводится.
Как отмечает агентство Reuters, эта карточка, выпущенная компанией Topps, - одна из двух в мире, сохранившихся в настолько идеальном состоянии. На стоимость также повлияла и всемирная известность баскетболиста, погибшего вместе со своей дочерью Джинной при крушении вертолета 26 января 2020 года. "Тот факт, что финальная цена составила $1 млн 795 тыс., абсолютный рекорд для карточек Коби Брайанта, говорит о том, насколько он был любим по всему миру", - приводит агентство слова основателя Goldin Auctions Кена Голдина.
Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он 18 раз принимал участие в матчах звезд НБА.
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