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Johnson & Johnson предупредила ЕС о проблемах с поставками своей вакцины

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Johnson & Johnson предупредила ЕС о проблемах с поставками своей вакцины

Компания Johnson & Johnson, не дожидаясь разрешения свой вакцины в Евросоюзе, уже предупредила Брюссель о проблемах с поставками законтрактованного объема препарата в страны ЕС во втором квартале. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Агентство отметило, что в ходе плановой встречи с представителями компаний — производителей вакцин, о которой сообщала 7 марта в своем Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представитель Johnson & Johnson предупредил ЕК о проблемах, связанных с нехваткой ингредиентов и оборудования для производства необходимого объема препарата. Компания указала, что она может не справиться с задачей поставить в ЕС во втором квартале 55 млн доз вакцины, на которые ЕК очень рассчитывает, чтобы компенсировать медленные темпы вакцинации в первые три месяца текущего года.

Согласно подписанному осенью 2020 года контракту на предзаказ вакцины, Johnson & Johnson должна поставить в страны ЕС 200 млн доз своего препарата в 2021 году. Эта американская вакцина должна быть сертифицирована в Евросоюзе после позитивной оценки Европейского агентства лекарственных средств, которая будет озвучена 11 марта. В распространенном ранее заявлении Johnson & Johnson подтвердила, что готова начать выполнение этой задачи, однако оставила без комментариев возможные задержки поставок.

Ранее в европейских СМИ прошла информация, что производственная цепочка компании Johnson & Johnson предполагает производство концентрированной вакцины в Нидерландах, которая затем направляется в США для расфасовки в ампулы и после этого реэкспортируется в страны ЕС. Это создает потенциальные риски, поскольку предназначенные для государств ЕС партии препарата могут оказаться блокированы в США в рамках введенных этой страной ограничений на экспорт вакцин.

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В настоящий момент ЕС сертифицировал три из шести вакцин, контракты на предзаказ которых были заключены в прошлом году: Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Все три компании объявили в начале года о неспособности выполнить свои контрактные обязательства в первом квартале. В результате к концу марта Еврокомиссия ожидает, что 27 стран ЕС получат 106 млн доз вакцины. Брюссель требует от компаний нарастить поставки во втором квартале, доведя их как минимум до 300 млн доз.

ЕС, вакцина, Johnson & Johnson
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