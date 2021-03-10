Шмыгаль обещает стабилизацию цен в конце марта

Ускорение инфляции объясняется объективными факторами, однако есть также и попытки монопольного сговора и манипуляций на рынке, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя данные Госстата об ускорении инфляции.

«Рост цен происходит из-за объективных факторов, но также фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций. Мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей. Говорим об увеличении предложения», — сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства в среду.

Он добавил, что правительство ежедневно оценивает цены на продукты питания, в частности там, где цены растут наиболее активно.

«По нашим ожиданиям, стабилизация цен произойдет уже в конце марта», — сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что активно идет работа над ликвидацией нелегальных заправок.