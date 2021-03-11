Пытаясь безвозвратно заблокировать оппозиционные телеканалы, Зеленский возомнил, что будет президентом пожизненно, – Погребинский

Санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука, а также оппозиционных телеканалов никак не помогут действующей власти поднять свой рейтинг. Для того, чтобы понять насколько эффективно работает власть, людям не нужны никакие телеканалы. Низкие зарплаты и высокие тарифы хорошо видны и без объектива камер и журналистов. И об этом красноречиво говорит социология, согласно которой Владимир Зеленский может не продержаться на посту Президента до конца этого срока, не говоря уже о второй каденции. Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» заявил политолог Михаил Погребинский.

Он отметил, что говоря о безвозвратной блокировке телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Первый Независимый», Зеленский подразумевает, что будет пожизненно занимать должность Президента Украины и контролировать процессы.

«Они считают, что если не будет каналов и некому будет рассказать, что есть проблемы, то люди об этом не узнают сами. Это не серьезно. Если будут проблемы с зарплатами, пенсиями, а они будут, если будут проблемы с платежами за газ, свет, воду, то люди что не сделают сами выводов, насколько эффективно работает власть», — сказал политолог.

При этом он добавил, что согласно социологическим исследованиям, «Президенту не стоит думать о втором сроке, ему бы доработать первый».

Также эксперт подчеркнул, что никаких нарушений украинского законодательства в работе заблокированных Зеленским СМИ он лично не видит.

«Закрытые каналы работали в украинском правовом поле, — отметил Погребинский, уточняя, что, как один из частых гостей этих медиа, никогда не получал никаких указаний о том, что нужно говорить в эфире. — Вот я выступал на этих каналах, никаких рекомендаций или „темников“ мне от Москвы никто не посылал, я говорил то, что думаю».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.