Войти
Лукашенко заявил о тайном создании в Украине баз НАТО
соседи
Лукашенко заявил о тайном создании в Украине баз НАТО
Шмыгаль рассказал о выгодах от «цифрового безвиза»
евроинтеграция
Шмыгаль рассказал о выгодах от «цифрового безвиза»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

Байден привьется от коронавируса в третий раз

203
Байден привьется от коронавируса в третий раз

Президент США Джо Байден в понедельник днем по вашингтонскому времени намерен сделать третью прививку от коронавируса, следует из графика главы государства, который обнародовал Белый дом.

«13.00 (20.00 по Киеву) — президент выступит с речью и сделает ревакцинацию от COVID-19 в соответствии с рекомендациями CDC и FDA (медицинских регуляторов США — ред.)», — следует из рабочего расписания Байдена.

В графике не уточняется, какой именно вакциной американский лидер намерен привиться в третий раз.

Байден в своем выступлении на минувшей неделе, посвященном борьбе с пандемией, COVID-19, пообещал повторно вакцинироваться от коронавируса «как только сможет» и призвал американцев сделать то же самое. Как отмечал глава государства, до 20 миллионов граждан США могут получить третью дозу вакцины уже сейчас, поскольку сделали прививку более полугода назад.

Читайте также: Немецкие «Зеленые» на переговорах будут требовать пост вице-канцлера

В сентябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование третьих доз вакцин от COVID-19 Pfizer для людей старше 65 лет и других групп риска.

вакцинация, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 27 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016