Байден привьется от коронавируса в третий раз

Президент США Джо Байден в понедельник днем по вашингтонскому времени намерен сделать третью прививку от коронавируса, следует из графика главы государства, который обнародовал Белый дом.
«13.00 (20.00 по Киеву) — президент выступит с речью и сделает ревакцинацию от COVID-19 в соответствии с рекомендациями CDC и FDA (медицинских регуляторов США — ред.)», — следует из рабочего расписания Байдена.
В графике не уточняется, какой именно вакциной американский лидер намерен привиться в третий раз.
Байден в своем выступлении на минувшей неделе, посвященном борьбе с пандемией, COVID-19, пообещал повторно вакцинироваться от коронавируса «как только сможет» и призвал американцев сделать то же самое. Как отмечал глава государства, до 20 миллионов граждан США могут получить третью дозу вакцины уже сейчас, поскольку сделали прививку более полугода назад.
В сентябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование третьих доз вакцин от COVID-19 Pfizer для людей старше 65 лет и других групп риска.
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