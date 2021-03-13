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S&P прогнозирует рост экономики Украины в 2021 году на 4%

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S&P прогнозирует рост экономики Украины в 2021 году на 4%

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году на уровне 4% после ожидаемого спада экономики на 4,2% в 2020-м, с дальнейшим замедлением роста до 3,5% в 2022-м.

«Мы прогнозируем рост реального ВВП Украины на уровне 4% в 2021 году по сравнению с сокращением на 4,2% в 2020 году вслед за постепенной стабилизацией ситуации в области общественного здравоохранения и восстановлением спроса», — указано в сообщении S&P в ночь на субботу о подтверждении рейтинга Украины на уровне «B/В» со стабильным прогнозом.

Агентство прогнозирует уверенное восстановление экономики во втором квартале. По мнению аналитиков, приток денежных переводов и господдержка, в том числе повышение пенсий, должны поддержать восстановление потребления.

При этом аналитики называют ключевым риском прогноза неопределенность в отношении вакцинации, которая, во-первых, медленно разворачивается в Украине, а во-вторых, не поддерживается половиной населения.

«Мы рассматриваем недавно введенные администрацией Байдена в США санкции в отношении олигарха Игоря Коломойского как решительное возобновление поддержки Западом программы реформ президента Зеленского», — отмечается в сообщении.

И хотя Украина ощущает трудности в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) из-за проблем в антикоррупционной сфере и судебной реформе, аналитики все же прогнозируют поступление транша в 2021 году в размере $0,7 млрд, учитывая высокий дефицит бюджета в 2021 году. В свою очередь, это позволит получить дополнительные кредиты Всемирного банка и Евросоюза на сумму около $1,5 млрд. Впрочем, даже при этих обстоятельствах S&P ожидает рост госдолга на $5-6 млрд за счет новых внешних и внутренних заимствований.

Агентство отмечает, что инвестиции в 2020 году составили всего 5,3% ВВП в 2020 году по сравнению с 12,6% в 2019-м, а в этом году данный показатель ожидается на уровне 9,4% ВВП.

Согласно оценкам агентства, среднегодовая инфляция ускорится с 2,7% в 2020-м до 7,7% в нынешнем году, а затем замедлится до 5,5% в 2022-м.

По оценкам аналитиков S&P, курс гривны на конец этого года будет в районе 29,5 грн/$1, 2022 — 30 грн/$1, а в последующие годы вырастет еще больше и составит на конец 2023 года 30,5 грн/$1, 2024 года — 31 грн/$1.

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Дефицит текущего счета платежного баланса в этом году составит 1,5% ВВП после профицита в 4,4% в 2020-м. В дальнейшем ожидается постепенный рост дефицита текущего счета платежного баланса до 2,1% в 2022-м, 2,6% в 2023-м и 3,3% в 2024 году.

Агентство также ожидает дальнейшего постепенного увеличения резервов: с $28,36 млрд в прошлом году до $29,98 млрд в этом, $31 млрд в следующем, $32,17 млрд в 2023 и $32,32 млрд — в 2024 году.

S&P прогнозирует, что общий государственный долг к ВВП в этом году подрастет до 62,5% с 62,3% в 2020-м, а в последующие три года постепенно опустится до 59,1% по сравнению с пиком в 81% в 2016 году.

ВВП, S&P
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