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В Украине продолжается стремительный рост случаев инфицирования COVID-19

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В Украине продолжается стремительный рост случаев инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 13 276 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели — 4 897 человек, умерло 243 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 марта 2021 года. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 3 967 человек; летальных случаев — 243; выздоровело — 4 897 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 12 марта было зафиксировано 12 946 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 марта сообщалось о 9 084 новых случаев коронавирусной болезни, 10 марта зафиксировано 6 377 новых случаев инфицирования, 9 марта было зафиксировано 3 261 новый случай инфицирования, 8 марта сообщалось о 5 572 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 7 марта было зафиксировано 7 167 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 марта было зафиксировано 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, 5 марта сообщалось о 10 155 новых инфицированных.

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Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 451 744 человека, 28 158 — умерли от COVID-19, выздоровели — 1 219 773 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

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