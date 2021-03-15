Roche покупает производителя COVID-тестов за $1,8 млрд

Швейцарская фармацевтическая компания Roche сообщила о покупке производителя диагностических тестов GenMark Diagnostics за $1,8 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2021 года.
Roche заплатит $24,05 наличными за каждую акцию GenMark Diagnostics, что на 30% больше цены закрытия в прошлую пятницу. Сделка станет крупнейшей для Roche со времен покупки разработчика методов генной терапии Spark Therapeutics Inc. в 2019 году.
«Приобретение GenMark Diagnostics расширит наш портфель молекулярной диагностики, включив в него решения для предоставления жизненно важной информации по борьбе с инфекционными заболеваниями», — заявил гендиректор Roche Томас Шинекер.
Компания GenMark, базирующаяся в Калифорнии, производит молекулярные диагностические тесты, предназначенные для обнаружения нескольких возбудителей болезней в одном образце пациента. Тест может определить разницу между более чем 20 вирусами и бактериями, включая коронавирус COVID-19.
Roche — швейцарская биотехнологическая группа, которая производит препараты в области онкологии, вирусологии, ревматологии и трансплантологии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016