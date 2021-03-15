Roche покупает производителя COVID-тестов за $1,8 млрд

Швейцарская фармацевтическая компания Roche сообщила о покупке производителя диагностических тестов GenMark Diagnostics за $1,8 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2021 года.

Roche заплатит $24,05 наличными за каждую акцию GenMark Diagnostics, что на 30% больше цены закрытия в прошлую пятницу. Сделка станет крупнейшей для Roche со времен покупки разработчика методов генной терапии Spark Therapeutics Inc. в 2019 году.

«Приобретение GenMark Diagnostics расширит наш портфель молекулярной диагностики, включив в него решения для предоставления жизненно важной информации по борьбе с инфекционными заболеваниями», — заявил гендиректор Roche Томас Шинекер.

Компания GenMark, базирующаяся в Калифорнии, производит молекулярные диагностические тесты, предназначенные для обнаружения нескольких возбудителей болезней в одном образце пациента. Тест может определить разницу между более чем 20 вирусами и бактериями, включая коронавирус COVID-19.

Roche — швейцарская биотехнологическая группа, которая производит препараты в области онкологии, вирусологии, ревматологии и трансплантологии.