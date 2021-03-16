В Верховной Раде недовольны работой директора «Украэрорух» и рассмотрят недоверие Криклию

Вчера в Верховной Раде состоялось заседание авиационного подкомитета транспортного комитета Парламента, на котором народные депутаты заслушались отчёт о работе и.о. директора ГП «Украэрорух» Андрея Ярмака. По итогу депутаты высказали недовольство его работой. Об этом в комментарии рассказала член транспортного комитета, народный депутат Оксана Савчук.

«Было заседание подкомитета, на котором у членов комитета было много вопросов, было высказано недовольство работой ”Украэроруха”, и окончательное решение будет приниматься уже на комитете (запланирован на 17.03, - ред). Решение подкомитета - депутаты остались недовольны работой руководства ”Украэроруха» и самого предприятия», - сказала она.

По словам Савчук, депутаты выступают категорически против решений Ярмака о ликвидации диспетчерских пунктов на аэродромах ряда городов. Речь об Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице и др.

«В «Украэрорух» это объясняют тем, что хотят частично заменить труд лудей. Но вчера премьеру Денису Шмыгаля депутатами было направлено коллективное обращение. Люди представляют Ивано-Франковскую область. Они просят премьера вмешаться в ситуацию, разобраться и сделать все возможное для того, чтобы в Ивано-Франковском аэропорту не была расформирована диспетчерская служба», - пояснила политик.

Нардеп акцентировала внимание на том, что у депутатов накопилось много вопросов к министру инфраструктуры Владиславу Криклию. И касаются они «Украэроруха», «Укрзализныци», «Укрпочты» и других стратегических подотчетных ему предприятий.

«Ко всем руководителям было много вопросов - к руководителю УЗ, «Украэроруха», «Укрпочты». В том числе - к работе министра. Комитет не доволен работой самого министерства в целом», - сказала Савчук, добавив, что на заседании транспортного комитета 17 марта, куда уже приглашены правоохранители, ключевым вопросом будет утверждение отчета МИУ.

Сейчас же в Комитете многие депутаты работу этого ведомства и министра Криклия «считают неудовлетворительной».

«По «Украэроруху» решение тоже будет принимать комитет, и зависеть оно будет от голосов. Повторяюсь - есть много депутатов, которые не удовлетворены работой самого МИУ и его профильных структур, в том числе и «Украэроруха», - подытожила политик.

По данным из транспортного комитета, во время вчерашнего заседания Ярмак так и не смог пояснить почему на фоне кризиса «Украэроруха» и сокращения диспетчеров он поднял себе зарплату до 210 тыс.грн в месяц. Также он не смог доказать нардепам наличие у него 5 лет руководящего стажа. Согласно трудовой книжке, такого у Ярмака нет, и соотвественно его назначение на должность и.о. директора ГП состоялось незаконно. В ответ на это Ярмак ответил лишь то, что свою должность менеджера по работе с клиентами в одной из авиакомпаний (с 2010 по 2012 гг) он считает «руководящей».

Напомним, информация о планах кабмина и ОП уволить Криклия появилась ещё в ноябре прошлого года.

А требование уволить Ярмака из «Украэроруха» впервые озвучил коллектив самого предприятия. Будучи недовольными сокращениями, урезаниями зарплат и бездеятельностью Ярмака, сотрудники даже подали на него в суд.