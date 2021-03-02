Рада вскрыла факт незаконного кадрового решения Криклия: директор «Украэроруха» подлежит увольнению

Директор ГП «Украэрорух» Андрей Ярмак, который руководит предприятием в статусе исполняющего обязанности с 2019 года, назначен вопреки нормам действующего законодательства. Его кандидатура не соответствует минимальным требованиям к квалификации и опыту, о чем ранее заявлял профсоюз ГП. Сегодня же эта информация подтверждается документами, предоставленными редакции депутатами транспортного комитета ВР.

Согласно квалификационным требованиям, утверждёнными Минтруда (от 29.12.2004 #336) директор ГП «Украэрорух» должен иметь высшее образование не ниже магистра («право» или «управление и администрирование»), а также опыт работы на руководящих должностях низшего уровня - минимум 5 лет.

А согласно Справочника квалификационных характеристик профессий работников, Выпуск 68 "Авиационный транспорт" утвержденного приказом Минтранса от 17.07.2002 N 488 руководитель авиапредприятия дополнительно должен иметь стаж работы на руководящих должностях низшего уровня в авиационной отрасли - не менее 2 лет.

Однако, Ярмак в должности руководителя низшего уровня - начальника отдела авиационного транспорта Мининфраструктуры - проработал до назначения в «Украэрорух» менее года. К такому выводу пришли депутаты транспортного комитета ВР, которым пришлось провести целое расследования факта незаконного назначения Ярмака.

Так, согласно записям трудовой книжки, Ярмак начал свой трудовой стаж в авиации с 2004 года грузчиком в а/п Борисполь.

С декабря 2013 по 18 марта 2016 год работал главным специалистом отдела авиационного транспорта МИУ (не руководящая должность).

С августа 2016 и по 11 октября 2019 (три года) он трудился в маркетинговом отделе частной компании. Сразу после этого и был назначен министром инфраструктуры Криклием на должность и.о. директора ГП «Украэрорух».

В МИУ утверждают, что Ярмак якобы имеет 5-летний опыт работы на руководящем посту в авиационной отрасли, как это и предусмотрено квалификационными требованиями нормативных документов.

«Ярмак отвечает квалификационным требованиям и имеет стаж работы на руководящих должностях низшего уровня более 5 лет», - написал министр Криклий в ответ на один из запросов народных депутатов.

Интересно, что запись в трудовой Ярмака: «начальник отдела авиационного транспорта Мининфраструктуры» - существует, но без указания дат. Вписано это предложение между заполненных строк и не исключено, что с целью фальсификации.

Чтобы отыскать в трудовой биографии Ярмака реальный срок руководящего опыта, депутатам пришлось поднять внутренние документы МИУ с 2013 по 2016 год.

Выяснилось, что согласно приказу министерства о создании одной из рабочих групп, в июле 2015 года Ярмак работал в статусе и.о. начальника отдела авиационного транспорта МИУ (не руководитель, а временно исполняющий обязанности).

Уже в октябре 2015 года - Ярмак вошёл в состав другой рабочей группы министерства, как начальник того же отдела. И напомним, что с августа 2016 он в МИУ уже не работал.

Таким образом упущенные в трудовой книжке Ярмака даты напротив строки о «начальнике» это - с октября 2015 по август 2016 года. То есть, реальный руководящий опыт у действующего и.о. директора стратегического госпредприятия «Украэрорух» составляет всего 10 месяцев из необходимых 5 лет.

Министр инфраструктуры в официальных переписках с народными депутатами Украины и государственными ведомствами этот факт тщательно скрывает, предоставляя ложную информацию и касательно проведения конкурса на должность руководителя ГП «Украерорух».

Данные о подлоге документов и, многовероятно, абсолютно осознанном незаконном назначении Ярмака, нардепы намерены передать в правоохранительные органы.

Транспортный комитет ВР также будет добиваться увольнения Ярмака и расследования его финансовой деятельности в ГП.

Напомним, за неполный 2020 год «Украэрорух» понёс более миллиарда гривен убытков.

Как признался сам Ярмак, за время работы он сумел реализовать транзитный потенциал украинской авиации только на 20%, сократил количество сотрудников ГП, урезал вдвое им заработную плату, включая высококвалифицированный операционный персонал, и прекратил финансирования ряда стратегических проектов предприятия. Зарплата Ярмака при этом достигала 210 тис.грн ежемесячно.