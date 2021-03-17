Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США

Президент США Джо Байден считает, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с попытками вмешательства в американские выборы. Такое мнение он выразил в интервью телекомпании ABC, которое было показано в среду утром.

Ведущий поинтересовался реакцией Байдена на публикацию доклада аппарата директора национальной разведки США. В нем утверждается, что российские власти стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране.

«Он заплатит цену, — отметил Байден, говоря о президенте РФ Владимире Путине. — Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы».

Далее журналист спросил: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?».

«Ммм, да», — ответил Байден.

Вместе с тем Байден заявил, что можно «делать два дела одновременно» и сотрудничать в тех областях, где «совместная работа в наших общих интересах». Например, он напомнил о решении продлить с Россией Договор об ограничении стратегических вооружений.