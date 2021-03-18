Apple может представить в апреле новые модели iPad

Американская компания Apple планирует представить в апреле новые модели iPad, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно источникам, Apple собирается обновить свою линейку iPad Pro, добавив улучшенный процессор и камеры. Как отмечает агентство, новые модели будут похожи на нынешние iPad Pro и иметь те же размеры экрана в 11 дюймов и 12,9.

Напомним, в октябре компания представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.