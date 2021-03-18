Киев усиливает карантин с 20 марта

Власти Киева приняли решение ввести жесткие карантинные ограничения в столице из-за резкого ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.
Об этом заявил в четверг на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
«Чтобы приостановить стремительное распространение коронавируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям города с 00:00 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, вводит строгие карантинные ограничения», — сказал он.
В частности:
Бюджетные предприятия Киева переходят на дистанционную работу, частному бизнесу мэрия также рекомендует «удаленку».
Кличко отметил, что под запрет подпадает также проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека.
Такие ограничения вводят на три недели.
Столичные детские сады продолжат работать, а школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.
Ранее секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в комментарии РБК-Украина сообщил, что ситуация в Киеве очень сложная. В больницах свыше 3,5 тысячи человек, из которых 71% в тяжелом состоянии, сказал он.
В частности, отметим, что за минувшие сутки в столице выявили 1092 новых случая заражения COVID-19. Кроме того, в стране за минувшие сутки выявили максимальное количество новых случаев коронавируса с начала года — 15 053.
Несколько недель Киев является одним из лидеров среди регионов с наибольшим числом новых заражений.
Из-за ситуации с COVID весенние каникулы в городе начались раньше. Дети ушли на каникулы 18 марта.
Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что Киев близок к «красной» зоне карантина.
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