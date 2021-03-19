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В Германии не верят в то, что новые санкции США смогут остановить «Северный поток – 2»

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В Германии не верят в то, что новые санкции США смогут остановить «Северный поток – 2»

США не смогут помешать завершению строительства проекта «Северный поток — 2», так как новые санкции, обсуждаемые в Белом доме, сильнее осложнят отношения между США и Германией. Такое мнение приводится в редакционной статье газеты Handelsblatt.

Как пишет газета, после двух месяцев пребывания у власти новая администрация США оказалась в тупиковом положении: введение новых санкций против участников проекта имеет мало шансов на успех. Вашингтон рассматривает возможность введения рестрикций не только в отношении российских судов, но и против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. Подобный шаг значительно усугубил бы разногласия сторон по вопросу «Северного потока — 2», но не имел бы большого эффекта даже по мнению американцев, говорится в материале.

Издание отмечает, что до сих пор шаги американской администрации «только затянули строительство газопровода, но не остановили его». Введение санкций против Nord Stream 2 AG, как подчеркивает газета, крайне опасно. Причина кроется в составе комитета акционеров компании-оператора, который возглавляет бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер. Ведь введение рестрикций против бывшего канцлера Германии, как добавляет Handelsblatt, «немыслимо в рамках трансатлантического партнерства».

Притом ведение новых санкций может также активизировать деятельность созданного региональными властями земли Мекленбург — Передняя Померания специального экологического фонда, благодаря которому в том числе предполагается защитить интересы участников проекта «Северный поток — 2». В таком случае не исключен вариант, что сам фонд попадет под американские рестрикции, что по сути означает введение санкций против властей немецкой земли. Кроме того, подобная ситуация может привести к серьезному политическому скандалу, «который помешает усилиям президента США Джо Байдена возродить трансатлантическое партнерство», заключает издание.

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18 марта Госдепартамент США предостерег участников проекта «Северный поток — 2» от продолжения работ по его строительству, пригрозив им санкциями. Как сообщило в тот же день агентство Блумберг со ссылкой на источники, новые рестрикции американской администрации могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG.

Северный поток-2
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