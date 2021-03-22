Коррупция во власти – истинная причина, почему Зеленский & Co не дают производить в Украине «Спутник V», как предлагает Медведчук, ‒ эксперты

Нет никаких сомнений, что первые лица Украины «в доле» сделки по покупке некачественной вакцины Covishield. Так политтехнолог Вячеслав Азаров прокомментировал в Facebook заявление главы МОЗ Максима Степанова о том, что Украина откажется от вакцины Covishield, если будет официально доказано, что она вызывает тромбоз сосудов.

«Глава Минздрава Степанов объявил, что Украина откажется от вакцины Covishield в случае официальных доказательств вызываемого ею тромбоза. Что значит откажется ‒ потребует возврата денег у индийской компании-производителя, гонорара странной фирмы-посредника, которая помогала закупить партию? Увы, при этой власти ничего подобного не случится, ибо нет никаких сомнений, что первые лица государства были в доле данной сделки и неплохо на нас заработали», ‒ отметил политтехнолог.

«Зато со сменой режима эта афера станет одним из первых объектов расследования. Как, впрочем, и вся кампания борьбы с пандемией в Украине, с ее растратами COVID-фонда и дорогами „Большой стройки“», ‒ спрогнозировал Вячеслав Азаров.

В то же время политический обозреватель Семен Правденко назвал украинскую власть во главе с Зеленским «типичными компрадорами».

«Когда понимаешь, что Зеленский & Co ведут себя как типичные компрадоры, сразу все становится ясно! В чем интерес западных фармкорпораций? Захватить мировые рынки сбыта и не пустить туда конкурентов», ‒ пояснил журналист.

По словам Правденко, когда власть во главе с Зеленским не дает Украине производить вакцину «Спутник V», как предлагает председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, она действует в интересах западных производителей вакцины.

«Вот „зеленые“ в интересах западных фармкорпораций и не дают Украине производить „Спутник V“, о чем договорился Медведчук с Путиным», ‒ уточнил журналист.

Правденко аргументировал такую точку зрения тем, что харьковский завод «Биолек» может производить около 700 тысяч доз вакцины «Спутник V» в месяц, а все необходимые вопросы по передаче технологии и лицензии решил Медведчук.

«При этом за 30 лет не смогли все развалить. Украина даже сегодня может производить „Спутник V“ на харьковском „Биолеке“. Технология, лицензия, сырье — все эти вопросы решили. „Биолек“ может производить 700 тысяч доз (такие цифры привел Медведчук). А что на практике? А на деле производителям Pfizer, AstraZeneca, Moderna и другим не нужен конкурент. Поэтому они через компрадоров, которые при власти, и блокируют возможности Украины производить свою вакцину», ‒ заключил политический обозреватель Семен Правденко.