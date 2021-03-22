Войти
Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности
официально
Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности
Трамп собирается запустить собственную социальную сеть
инициатива
Трамп собирается запустить собственную социальную сеть

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Коррупция во власти – истинная причина, почему Зеленский & Co не дают производить в Украине «Спутник V», как предлагает Медведчук, ‒ эксперты

402
Коррупция во власти – истинная причина, почему Зеленский & Co не дают производить в Украине «Спутник V», как предлагает Медведчук, ‒ эксперты

Нет никаких сомнений, что первые лица Украины «в доле» сделки по покупке некачественной вакцины Covishield. Так политтехнолог Вячеслав Азаров прокомментировал в Facebook заявление главы МОЗ Максима Степанова о том, что Украина откажется от вакцины Covishield, если будет официально доказано, что она вызывает тромбоз сосудов.

«Глава Минздрава Степанов объявил, что Украина откажется от вакцины Covishield в случае официальных доказательств вызываемого ею тромбоза. Что значит откажется ‒ потребует возврата денег у индийской компании-производителя, гонорара странной фирмы-посредника, которая помогала закупить партию? Увы, при этой власти ничего подобного не случится, ибо нет никаких сомнений, что первые лица государства были в доле данной сделки и неплохо на нас заработали», ‒ отметил политтехнолог.

«Зато со сменой режима эта афера станет одним из первых объектов расследования. Как, впрочем, и вся кампания борьбы с пандемией в Украине, с ее растратами COVID-фонда и дорогами „Большой стройки“», ‒ спрогнозировал Вячеслав Азаров.

В то же время политический обозреватель Семен Правденко назвал украинскую власть во главе с Зеленским «типичными компрадорами».

«Когда понимаешь, что Зеленский & Co ведут себя как типичные компрадоры, сразу все становится ясно! В чем интерес западных фармкорпораций? Захватить мировые рынки сбыта и не пустить туда конкурентов», ‒ пояснил журналист.

По словам Правденко, когда власть во главе с Зеленским не дает Украине производить вакцину «Спутник V», как предлагает председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, она действует в интересах западных производителей вакцины.

«Вот „зеленые“ в интересах западных фармкорпораций и не дают Украине производить „Спутник V“, о чем договорился Медведчук с Путиным», ‒ уточнил журналист.

Читайте также: В Украине преобладают тяжелые и очень тяжелые формы коронавируса

Правденко аргументировал такую точку зрения тем, что харьковский завод «Биолек» может производить около 700 тысяч доз вакцины «Спутник V» в месяц, а все необходимые вопросы по передаче технологии и лицензии решил Медведчук.

«При этом за 30 лет не смогли все развалить. Украина даже сегодня может производить „Спутник V“ на харьковском „Биолеке“. Технология, лицензия, сырье — все эти вопросы решили. „Биолек“ может производить 700 тысяч доз (такие цифры привел Медведчук). А что на практике? А на деле производителям Pfizer, AstraZeneca, Moderna и другим не нужен конкурент. Поэтому они через компрадоров, которые при власти, и блокируют возможности Украины производить свою вакцину», ‒ заключил политический обозреватель Семен Правденко.

Спутник V, Covishield
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 22 марта 2021
Воскресенье, 21 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

«Слуги» умывают руки: вакцинация – это проблема самих вакцинированных

«Слуги» сдали «суверенный иммунитет» Украины на милость транснациональных фармкомпаний и жадных проходимцев.
Анна Дианова
Анна Дианова
политический обозреватель

Миссия фильма «Паломница» - вернуть внимание людей к самому важному – душе, Богу, вере, человеколюбию

Вера в наши дни не просто вопрос духовности: вера - это оплот и спасательный круг для современного человека и общества в целом. Правительства сегодня очень боятся веры, поэтому так стараются ее уничтожить, подменяя ложными свободами. Человек в вере силен и не одинок. Фильм «Паломница» Оксаны Марченко стоит расценивать именно как желание остановить пагубные процессы разложения в обществе, которые проводятся сегодня целенаправленно правительствами прогрессивно-либеральных стран, в том числе, в Украине, и вернуть внимание людей к самому важному – душе, Богу, вере, человеколюбию.
Евгений Билоножко
Евгений Билоножко
кандидат философских наук

Право обирати вакцину і не помирати

В ідеальному світі ліки не можуть бути предметом довіри або недовіри. Критерієм використання ліків є їх ефективність, а не країна-виробник. Проте, в реальному світі люди хочуть підкупити закони фізики, математики або біології. Хтось вважає, що вірус обирає вас за національною, релігійною або політичною приналежністю, тому країна виробництва вакцини має значення.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016