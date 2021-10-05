Украина ввела санкции против нескольких российских предприятий

Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины ввел санкции против российских Амурского судостроительного завода, Казанского порохового завода и севастопольского завода судовой светотехники «Маяк». Соответствующее решение во вторник утверждено указом президента Владимира Зеленского.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 «О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе, опубликованном во вторник на сайте офиса украинского лидера.

В приложении к документу уточняется, что санкции введены против «севастопольского завода судовой светотехники „Маяк“, Амурского судостроительного и Казанского порохового заводов», а также «компании Zasshid PTE.LTD, зарегистрированной в Сингапуре». Согласно решению СНБО, срок действия санкций — три года.