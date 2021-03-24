В Минздраве прокомментировали смерть военнослужащей после прививки от COVID

Министерство здравоохранения призвало общественность и средства массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах смерти военнослужащей в Одесской области, которая недавно была привита от COVID-19. Точные причины смерти будут установлены судебно-медицинской экспертизой.
Об этом говорится в заявлении Минздрава.
По предварительной информации, смерть военной наступила в результате острых расстройств кровообращения.
«Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни», — сообщили в Минздраве.
Военная получила прививку вакциной Covishield 21 марта. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, так как в ближайшее время должна была отправиться в зону операции Объединенных сил.
«Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано», — говорится в заявлении.
После прививки, по состоянию на утро 23 марта, женщина жалоб на здоровье не высказывала.
«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах будет сообщено дополнительно. Просим представителей общественности и средств массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей», — добавили в Минздраве.
В министерстве отметили, что по состоянию на 19 марта в мире ввели 397 млн доз вакцины от коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, ни одного случая смерти от вакцины не зафиксировано.
Напомним, 23 марта в Одесской области во внеслужебное время умерла военнослужащая по контракту, которая двумя днями ранее получила прививку от коронавируса.
При этом недавно страны Евросоюза массово отказывались от использования вакцины AstraZeneca из-за возможного образования тромбов после введения препарата.
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