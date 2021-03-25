В Украине максимум новых заболевших COVID с начала года

За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом еще 16 669 человек. Это максимальное зарегистрированное количество с начала года.

Такие данные привел на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Днем ранее, 24 марта сообщалось о 14 174 новых случаях инфицирования COVID-19, 23 марта министр сообщил о 11 476 новых заболевших, 22 марта сообщалось о 7 893 новых случаях коронавирусной инфекции, 21 марта сообщалось о 11 145 новых больных COVID-19, 20 марта сообщалось о 15 292 новых случаях коронавирусной болезни, 19 марта было зафиксировано 15 850 новых случаев инфицирования COVID-19, 18 марта было зафиксировано 15 053 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 марта, сообщалось о 11 833 новых случаях коронавирусной болезни.

Также за прошедшие сутки:

госпитализовано - 4838 человек;

летальних случаев - 362;

выздоровели - 6748 человек;

Проведено тестирований за сутки - 128 615 (в том числе методом ПЦР - 57818, методом ИФА - 22950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47847).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1596575 человек;

выздоровело - 1283020 человек;

летальных случаев - 31135;

проведено ПЦР-тестов - 7836049.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.