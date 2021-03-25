Пробное ВНО по всем предметам пройдет 10 апреля

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) по всем учебным предметам состоится 10 апреля 2021 года.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
«Пробное ВНО по всем учебным предметам состоится 10 апреля 2021 года. Вход участников в пункты тестирования будет происходить при наличии: паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность); приглашения-пропуска», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в личных кабинетах участников пробного ВНО на сайтах соответствующих региональных центров оценивания качества образования размещены приглашения-пропуска, в которых указаны адреса пунктов пробного тестирования.
Для входа в «Личный кабинет участника ПВНО» необходимо ввести логин и пароль, полученные от регионального центра по электронной почте. Чтобы распечатать приглашение-пропуск для участия в пробном ВНО, нужно воспользоваться опцией «Сформировать приглашение-пропуск». Документ сформируется в формате PDF и загрузится автоматически.
Ранее заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что пробное ВНО будет проходить в стандартном формате с соблюдением всех карантинных требований.
В 2020 году пробное ВНО отменили из-за эпидемической ситуации.
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