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Если бы запустили производство «Спутник V», как договорился Медведчук, то уже начали бы вакцинацию своей вакциной, - Броницкая

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Если бы запустили производство «Спутник V», как договорился Медведчук, то уже начали бы вакцинацию своей вакциной, - Броницкая

Ответственность за провал вакцинации в Украине в первую очередь несут три человека — президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» заявила политический эксперт Елена Броницкая.

«Складывается впечатление, что Степанов и Ляшко в открытую лоббируют интересы иностранных фармацевтических компаний. Это касается индийской, это касается и китайской (вакцины. — Редакция). В открытую, просто в открытую!» — возмутилась эксперт.

Броницкая задалась вопросом, почему ни президент, ни премьер не договорились с производителями вакцин от коронавируса, как это сделал глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Также есть вопросы к пану Зеленскому, к нашему премьер-министру Шмыгалю. Почему они не провели переговоры с производителями «Пфайзера», «Модерны», чтобы эти производители дали согласие на производство этой вакцины в Украине? Например, Медведчук еще в декабре договорился с Путиным, чтобы центр им. Гамалеи предоставил нам лицензию и формулу, чтобы производить у нас «Спутник V», — подчеркнула эксперт.

Броницкая напомнила, что Медведчук договорился о возможности производить вакцину на заводе «Биолек» в Харькове.

«У нас есть прекрасный завод, который имеет название „Биолек“, это в Харькове. Мы также можем производить (вакцину. — Редакция) тут. Мы могли бы начать вакцинацию гораздо раньше, и уже бы людей вакцинировали. Вот так можно было сделать, если делать по-умному. Медведчук договорился обо всем», — отметила она.

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При этом Броницкая пояснила, что Украина благодаря производству своей вакцины не только сохранила бы рабочие места, но и повысила свой престиж в мире.

«Если бы эта вакцина здесь производилась, она была бы уже не российской, она была бы украинской вакциной, только по российской технологии. Уже пошел бы процесс вакцинирования наших людей. У нас были бы сохранены рабочие места и Украина в мире подняла бы свой престиж. А что мы делаем? Знаете, мы всегда ходим с протянутой рукой, и такое ощущение, что мы — страна третьего мира», — заключила политический эксперт Елена Броницкая.

Виктор Медведчук, Спутник V
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