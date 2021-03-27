В Крыму собираются решить проблему с водой без помощи Украины

Крым будет решать проблему с водоснабжением сам, не обращаясь к властям Украины. Об этом заявил глава комитета «республики» по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает российский ресурс «РИА Новости».
«Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подачи воды мы не будем», — сказал Гемпель.
По его словам, получать воду из Украины опасно, поскольку украинская власть якобы «не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность». Он заявил, что Киев не сможет предоставить гарантий того, что поставляемую воду не отравят или повторно не перекроют.
В 2014 году Крым был аннексирован Россией. Украина, США и страны Европы не признали аннексию. В 2017 году власти Херсонской области ввели в эксплуатацию дамбу, которая перекрыла Северокрымский канал — водную артерию, подававшую воду на полуостров из Днепра. В течение трех лет Крым получал питьевую воду из водохранилищ и подземных артезианских источников. В 2020 году три водохранилиза обмелели. Из-за этого пришлось ограничить подачу воды в ряде населенных пунктов.
26 марта глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев возобновит подачу воду в Крым только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.
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