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К санкциям против Медведчука причастна администрация Байдена, – итальянское издание Ilsussidiario.net

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К санкциям против Медведчука причастна администрация Байдена, – итальянское издание Ilsussidiario.net

Во время своей избирательной кампании Владимир Зеленский обещал украинцам глобальные изменения в социально-экономической и политической сферах страны: от улучшения благосостояния и борьбы с коррупцией до урегулирования затянувшегося конфликта на Донбассе. Но в последнее время украинский Президент отказался от примирительной стратегии первых дней и занял решительно более «интервенционистскую» позицию по отношению, как к неподконтрольным республикам, так и к внутренней оппозиции в лице председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука. Об этом пишет итальянское издание Ilsussidiario.net.

«Судя по резкому падению популярности Президента и провалу его партии на местных выборах в октябре прошлого года, похоже, что стоявшие перед Зеленским задачи оказались для него слишком трудными», — говорится в материале.

Отмечается, что такое положение вещей заставило украинского лидера резко изменить свой курс и шокировать мировую общественность сомнительными, с точки зрения законности, решениями.

«Широко распространенная коррупция — одна из главных проблем страны, и на этом фронте произошло нашумевшее столкновение Зеленского с Конституционным Судом, — пишет Ilsussidiario.net. — Законопроект Зеленского, направленный на роспуск суда, был признан неконституционным. Эту инициативу Президента негативно встретили как в его партии, так и на международном уровне, и в конечном итоге она была отозвана».

После конституционного скандала, напоминают в издании, международный резонанс вызвало решение Зеленского закрыть три оппозиционных телеканала, а также последовавшие за этим санкции, наложенные на лидера оппозиции Виктора Медведчука.

«Некоторые эксперты связывают эти действия украинского Президента с вышеупомянутыми плохими результатами на местных выборах и снижением рейтингов, однако не следует упускать из виду и последствия прихода в Белый дом Джо Байдена», — идет речь в публикации.

В заключение, автор материала уточняет: «Украина — означает пограничная земля, но границ, которые ее пересекают, «становится слишком много».

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками убирают оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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