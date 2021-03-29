Зеленский хочет ввести в Украине «паспорта вакцинации»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки в стране системы «паспортов вакцинации» по примеру стран Европейского Союза, США и Израиля, сообщается на сайте главы государства.
«Эти «паспорта» уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем — то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей «паспортизации», — цитирует Зеленского его пресс-служба по итогам селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной болезни.
Глава государства также добавил, что «для сдерживания распространения коронавирусной болезни в Украине необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19».
По словам вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, «Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации следят за качеством данных в реестре вакцинированных, что позволит отображать „паспорта вакцинации“, когда это будет необходимо».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016