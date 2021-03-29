Зеленский хочет ввести в Украине «паспорта вакцинации»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки в стране системы «паспортов вакцинации» по примеру стран Европейского Союза, США и Израиля, сообщается на сайте главы государства.

«Эти «паспорта» уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем — то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей «паспортизации», — цитирует Зеленского его пресс-служба по итогам селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

Глава государства также добавил, что «для сдерживания распространения коронавирусной болезни в Украине необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19».

По словам вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, «Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации следят за качеством данных в реестре вакцинированных, что позволит отображать „паспорта вакцинации“, когда это будет необходимо».