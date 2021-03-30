Немецкий бизнес-журнал предсказал бизнесу в Украине эру внесудебных преследований

Поводом для анализа стало выступление Президента Зеленского «Украина дает отпор». По мнению издания Bne IntelliNews, это выступление означает переход от санкций против главного политического противника Зеленского Виктора Медведчука к широкому преследованию бизнеса.
В своем выступлении Зелинский сказал: «Пока мы с вами считали, что справедливость существует, и безуспешно пытались ее найти, некоторые присвоили государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы и даже, как выяснилось, Конституционный Суд Украины».
«Отчасти это выступление, кажется, задумано как своего рода континуум между закрытием телекомпаний Медведчука и сегодняшним днем. Возникает очевидный вопрос: что выйдет из выступления с точки зрения успехов в борьбе с коррупцией, деолигархизации, отношений с Россией и отношений с Западом, особенно с Соединенными Штатами», - говорится в публикации.
В статье особо отмечается отход Зеленского от образа демократичного спикера, т. к. по мнению Bne IntelliNews, во время недавнего интервью Axios Зелинский сидел, иногда со скрещенными ногами, в комнате, заполненной довольно яркой мебелью. Для этого выступления он стоял, глядя в камеру, с символикой Украины позади него.
Издание дает понять, что ожидает усиления внесудебного преследования бизнеса, приводя длинный список наиболее известных олигархов, названных Зеленским.
«Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто-либо другой», – говорится в статье.
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