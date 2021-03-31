Российских хакеров подозревают в краже тысяч писем Госдепа

В США заподозрили российских хакеров в получении доступа к тысячам писем сотрудников Госдепартамента, сообщает Politico со ссылкой на двух источников в конгрессе, знакомых с вопросом. По данным издания, это произошло в прошлом году, однако ранее о взломе не сообщалось.
Как уточняют собеседники газеты, хакеры получили доступ к электронной почте в бюро по делам Европы и Евразии и бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Госдепартамента. Пока нет данных о том, что кибервзломщики получили доступ к секретным данным.
Также неясно, был ли взлом частью кибератаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds, о которой стало известно в декабре 2020 года.
В Госдепартаменте отказались комментировать «какие-либо предполагаемые инциденты в области кибербезопасности», пишет Politico.
В совершении предыдущей атаки США также обвинили российских хакеров. Тогда атакам подверглись не менее 200 организаций и ведомств, включая Минфин, Минэнерго и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.
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