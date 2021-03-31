В США довольны действиями Украины по «Мотор Сичи» и «ПриватБанку»

В США считают обнадеживающими шаги Украины относительно ПАО «Мотор Сич» и привлечения к ответственности бывших руководителей ПриватБанка, отмечает временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

«Мы поддержали шаги по внедрению санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака. Они годами использовали свои медиа активы для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины. Обнадеживающими для нас были ограничительные меры по китайской компании, которая пытается ненадлежащим образом получить контроль над стратегически важной технологией АО „Мотор Сич“. Недавно выдвинутые обвинения против бывших руководителей ПриватБанка являются важным первым шагом к привлечению к ответственности олигархов, обвиняемых в краже миллиардов у украинского народа. Обнадеживающими для нас также стали шаги по привлечению к ответственности лиц, причастных за вмешательство в выборы в США», — сказала Квин в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Она также отметила, что следует признать для начала, насколько сложной является борьба с коррупцией, потому что влиятельные круги с узкокорыстными интересами прилагают усилия не только для того, чтобы подорвать реформы, но и дискредитировать повестку дня реформ бесконечным потоком дезинформации и фальшивой риторикой.

«В конце концов, не Соединенным Штатам судить, являются ли реформы „достаточными“, а украинскому народу. На этой идее президент Зеленский проводил свою избирательную кампанию, когда баллотировался в президенты. Именно он и люди, которые за него проголосовали считают, что нужно делать больше, и мы рады поддержать его в этих усилиях. Именно эти реформы будут гарантировать для Украины прочную, успешную демократию и приведут к полной интеграции с НАТО и Европейским Союзом», — подчеркнула Квин.

В свою очередь директор по вопросам международной борьбы с наркотиками и сотрудничества правоохранительных ведомств посольства США в Украине Сара Лангенкамп указала, что есть несколько действительно важных антикоррупционных реформ, которые будут иметь большое значение. «Комплексная судебная реформа является важнейшей, так как без независимых и справедливых судов вы не можете гарантировать верховенство права, защитить граждан от коррупции и преступности, или привлечь иностранные инвестиции. А сейчас, когда Украине нужно решительно действовать для создания мощной антикоррупционной архитектуры, в Верховной Раде ожидает рассмотрения ряд критически важных законопроектов», — отметила она.

По словам Лангенкамп, во-первых, существуют законопроекты, связанные с судебной реформой, в частности реформа Высшего совета правосудия и восстановление Высшей квалификационной комиссии судей. «Мы призвали органы власти обеспечить, чтобы эти реформы создали подотчетную, независимую и авторитетную судебную власть, которая пользуется доверием общественности, в том числе благодаря существенной роли независимых экспертов в отборе и проверке кандидатов», — сказала она.

Лангенкамп сообщила, что реформа Конституционного суда Украины (КС) является еще одним приоритетом для защиты повестки дня реформ в Украине. «Как мы увидели, когда в октябре КС признал недействительным Национальный реестр деклараций об имуществе и доходах, существует постоянная угроза, что влиятельные группы с узкокорыстными интересами будут использовать КС для отмены реформ, важных для евроатлантических устремлений Украины», — пояснила она.

Директор по вопросам международной борьбы с наркотиками и сотрудничества правоохранительных ведомств посольства указала, что, говоря о реестре деклараций об активах, США нравится приоритетность, которую президент Зеленский предоставляет восстановлению пропорциональных и сдерживающих санкций против подачи ложных деклараций. По ее словам, принятие соответствующего закона станет важной демонстрацией намерения провести некоторые из этих наиболее сложных и стратегических реформ.

«Наконец, я бы сказала, что есть другие важные реформы, связанные с сохранением независимости и эффективности антикоррупционной инфраструктуры. Восстановление конституционности НАБУ при обеспечении его дальнейшей независимости после решения КС в октябре прошлого года является критически важным для усиления борьбы с коррупцией. Назначение высококвалифицированного и независимого специализированного антикоррупционного прокурора является еще одной важной постоянной работой, которая демонстрирует преданность Украины институционализации независимых антикоррупционных усилий», — сказала Лангенкамп.