Войти
Аваков собирается использовать «его» русский язык «для контрпропаганды»
резонанс
Аваков собирается использовать «его» русский язык «для контрпропаганды»
Зеленский хочет ввести в Украине «паспорта вакцинации»
инициатива
Зеленский хочет ввести в Украине «паспорта вакцинации»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

В США довольны действиями Украины по «Мотор Сичи» и «ПриватБанку»

196
В США довольны действиями Украины по «Мотор Сичи» и «ПриватБанку»

В США считают обнадеживающими шаги Украины относительно ПАО «Мотор Сич» и привлечения к ответственности бывших руководителей ПриватБанка, отмечает временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

«Мы поддержали шаги по внедрению санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака. Они годами использовали свои медиа активы для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины. Обнадеживающими для нас были ограничительные меры по китайской компании, которая пытается ненадлежащим образом получить контроль над стратегически важной технологией АО „Мотор Сич“. Недавно выдвинутые обвинения против бывших руководителей ПриватБанка являются важным первым шагом к привлечению к ответственности олигархов, обвиняемых в краже миллиардов у украинского народа. Обнадеживающими для нас также стали шаги по привлечению к ответственности лиц, причастных за вмешательство в выборы в США», — сказала Квин в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Она также отметила, что следует признать для начала, насколько сложной является борьба с коррупцией, потому что влиятельные круги с узкокорыстными интересами прилагают усилия не только для того, чтобы подорвать реформы, но и дискредитировать повестку дня реформ бесконечным потоком дезинформации и фальшивой риторикой.

«В конце концов, не Соединенным Штатам судить, являются ли реформы „достаточными“, а украинскому народу. На этой идее президент Зеленский проводил свою избирательную кампанию, когда баллотировался в президенты. Именно он и люди, которые за него проголосовали считают, что нужно делать больше, и мы рады поддержать его в этих усилиях. Именно эти реформы будут гарантировать для Украины прочную, успешную демократию и приведут к полной интеграции с НАТО и Европейским Союзом», — подчеркнула Квин.

В свою очередь директор по вопросам международной борьбы с наркотиками и сотрудничества правоохранительных ведомств посольства США в Украине Сара Лангенкамп указала, что есть несколько действительно важных антикоррупционных реформ, которые будут иметь большое значение. «Комплексная судебная реформа является важнейшей, так как без независимых и справедливых судов вы не можете гарантировать верховенство права, защитить граждан от коррупции и преступности, или привлечь иностранные инвестиции. А сейчас, когда Украине нужно решительно действовать для создания мощной антикоррупционной архитектуры, в Верховной Раде ожидает рассмотрения ряд критически важных законопроектов», — отметила она.

По словам Лангенкамп, во-первых, существуют законопроекты, связанные с судебной реформой, в частности реформа Высшего совета правосудия и восстановление Высшей квалификационной комиссии судей. «Мы призвали органы власти обеспечить, чтобы эти реформы создали подотчетную, независимую и авторитетную судебную власть, которая пользуется доверием общественности, в том числе благодаря существенной роли независимых экспертов в отборе и проверке кандидатов», — сказала она.

Лангенкамп сообщила, что реформа Конституционного суда Украины (КС) является еще одним приоритетом для защиты повестки дня реформ в Украине. «Как мы увидели, когда в октябре КС признал недействительным Национальный реестр деклараций об имуществе и доходах, существует постоянная угроза, что влиятельные группы с узкокорыстными интересами будут использовать КС для отмены реформ, важных для евроатлантических устремлений Украины», — пояснила она.

Читайте также: Кристина Квин уверена, что Байден все-таки позвонит Зеленскому

Директор по вопросам международной борьбы с наркотиками и сотрудничества правоохранительных ведомств посольства указала, что, говоря о реестре деклараций об активах, США нравится приоритетность, которую президент Зеленский предоставляет восстановлению пропорциональных и сдерживающих санкций против подачи ложных деклараций. По ее словам, принятие соответствующего закона станет важной демонстрацией намерения провести некоторые из этих наиболее сложных и стратегических реформ.

«Наконец, я бы сказала, что есть другие важные реформы, связанные с сохранением независимости и эффективности антикоррупционной инфраструктуры. Восстановление конституционности НАБУ при обеспечении его дальнейшей независимости после решения КС в октябре прошлого года является критически важным для усиления борьбы с коррупцией. Назначение высококвалифицированного и независимого специализированного антикоррупционного прокурора является еще одной важной постоянной работой, которая демонстрирует преданность Украины институционализации независимых антикоррупционных усилий», — сказала Лангенкамп.

США, ПриватБанк, Мотор Сич, Кристина Квин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 31 марта 2021
Вторник, 30 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016