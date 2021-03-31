Объявлены три претендента на звание «Всемирный автомобиль года»

Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) объявили трех претендентов на победу в главной категории, а также опубликовали список финалистов в четырех второстепенных номинациях. Итоги конкурса будут подведены 20 апреля 2021 года.

На победу в главной категории «Автомобиль года» претендует компактный хэтчбек Toyota Yaris, который уже занял первое место в европейском конкурсе. Конкуренцию ему составят два электромобиля: городской хэтчбек Honda e, а также кроссовер Volkswagen ID.4.

Таким образом, из числа первоначальных претендентов, объявленных в начале марта, были отсеяны Audi A3, BMW 2-Series Gran Coupe и BMW 4-Series, Kia K5 и Kia Sorento, а также Mazda MX-30 и Mercedes-Benz GLA.

Что касается второстепенных категорий, то за право называться «Премиальным автомобилем года» поборется внедорожник Land Rover Defender нового поколения, седан Mercedes-Benz S-Class, а также электромобиль Polestar 2.

На звание «Городского автомобиля года» претендуют Honda e, Honda Jazz и Toyota Yaris, а среди финалистов в категории «Спорткар года» оказался кроссовер Audi RS Q8, купе Porsche 911 Turbo и спортивный хэтчбек Toyota GR Yaris. Наконец, в тройку претендентов на победу в номинации «Дизайн года» включили Honda e, Land Rover Defender и электрический кроссовер Mazda MX-30.

Победителем прошлогоднего конкурса «Всемирный автомобиль года» стал большой кроссовер Kia Telluride. Помимо корейского внедорожника, на титул лучшей модели претендовали сразу две Mazda — Mazda3 и компактный кроссовер CX-30.