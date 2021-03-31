Население в Украине платит за газ больше, чем промышленность

Средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года составила 8 519,74 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м. Это на 60,8% больше, чем в первом полугодии (5 299,2 грн).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.
По данным статистического ведомства, средняя цена для небытовых потребителей Украины составила 6 053,8 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м, что на 17,4% выше, чем в первом полугодии (5 157,2 грн).
При этом бытовые потребители получили за полугодие 2 921,9 млн кубометров газа небытовые — 8 398,0 млн кубометров.
Цена газа для бытовых потребителей оказалась на 40% выше, чем для небытовых.
Отметим, в Украине с 1 августа 2020 года в Украине был введен свободный рынок газа для населения. Украинцы могут свободно менять поставщиков, а компании устанавливать свои тарифы. Однако в начале 2021 года правительство решило заморозить до 1 апреля цены на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр.
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