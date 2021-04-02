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Медведчук: Украинской власти хотелось бы, чтобы меня здесь не было, но я страну не покину

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Медведчук: Украинской власти хотелось бы, чтобы меня здесь не было, но я страну не покину

Несмотря на введенные против него и его семьи санкции, невзирая на политическое преследование и давление со стороны власти, народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не намерен покидать Украину. Напротив, обещает бороться за ее успешное будущее. А уехать, по его мнению, могут другие персоны, если уж им так сильно хочется «свалить из страны».

Об этом сам Медведчук заявил в интервью в программе «5-я студия» на канале «Россия-24».

«...Я понимаю цель власти, которая пытается сделать, чтобы я поступил именно так, как прозвучало в вашем вопросе (уехать из страны. ‒ Ред). И им, конечно, было бы удобнее, чтобы меня здесь не было и активность партии была снижена до нулевого порядка политической деятельности... Но этого не произойдет», ‒ уверил он.

А на просьбу ведущего прокомментировать фразу депутата от «Слуги народа» Анны Колесник «Нужно валить из этой страны» Медведчук ответил, что, с одной стороны, это даже смешно, а с другой — таковы реалии, что сегодня именно так думают депутаты провластной политсилы.

«Наверное, вся их власть была направлена на то, чтобы выполнить „хотелки“ международной финансовой корпорации, выполнить „хотелки“ по реализации полного внешнего управления страной, а потом забыть об этой стране и покинуть ее... ‒ допустил политик. ‒ Если им так хочется, пусть они валят. А мы, люди, живущие в Украине, в том числе и я, будем бороться за ее будущее и верим, что сможем построить успешную страну».

Виктор Медведчук отметил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» всегда отстаивала интересы украинских граждан и намерена придерживаться этого же принципа и впредь.

«Мы продолжим все делать для того, чтобы выполнить и соблюсти интересы людей, защитить людей и в социальном, и в экономическом плане. В том числе обеспечить защитой от коронавируса. Это наша задача, и мы, несмотря ни на что, будем ее, безусловно, реализовывать», ‒ заявил он.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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