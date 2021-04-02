Информагентство Франс Пресс раскритиковало Украину за санкции против евродепутатов

В конце февраля Владимир Зеленский подписал новые санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины в отношении двух десятков российских чиновников и трех французских евродепутатов. Старейшее в мире французское информагентство Франс Пресс считает, что в этих действиях Президента прослеживается четкая связь с санкциями против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Отмечается, что под украинские санкции попали депутаты Европейского парламента, представители крайне-правой политической группы «Идентичность и демократия».
«В указе Президента не уточняется, почему Украина ввела санкции в отношении Виржини Жорон, Жан-Лин Лакапель и Филиппа Оливье», — подчеркивает Франс Пресс, предполагая, что данные меры связаны тем, что трое французских граждан посещали в прошлом году Крым.
В свою очередь, евродепутаты оспаривают целесообразность этих санкций, которые, по их мнению, «равносильны давлению на парламентариев, действующих в рамках своего мандата».
Информагентство считает, что санкции против евродепутатов являются звеньями одной цепи с санкциями украинского Президента против оппозиции и, в частности против лидера оппозиции Виктора Медведчука.
«Новые санкции были введены после того, как в прошлом месяце Украина ввела санкции против оппозиционного депутата Виктора Медведчука, — пишет Франс Пресс. — Также в феврале Зеленский запретил три оппозиционных телеканала („112 Украина“, NewsOne и ZIK. — Ред.), которых связывают с Медведчуком».
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.
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