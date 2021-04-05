Войти
Разумков раскритиковал решение Зеленского о новых санкциях
резонанс
Разумков раскритиковал решение Зеленского о новых санкциях
Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и ряд других компаний
позиция
Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и ряд других компаний

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

инициатива
RSS

LinkedIn дала сотрудникам недельный отпуск для борьбы с выгоранием

369
LinkedIn дала сотрудникам недельный отпуск для борьбы с выгоранием

Компания LinkedIn с 5 апреля отправила своих сотрудников в оплачиваемый недельный отпуск. Об этом в интервью CNN сообщила директор по персоналу Теуила Хэнсон.

В отпуск ушли большинство из 15,9 тыс. сотрудников компании. Небольшая группа продолжит поддерживать работу компании и отдохнет позже.

Решение отправить в отпуск одновременно почти весь штат в компании объяснили желанием снизить стресс сотрудников после возвращения к работе. Так, они не будут завалены рабочими письмами и вопросами о проектах от коллег, отметила Хэнсон.

LinkedIn отправила сотрудников в отпуск в рамках борьбы с выгоранием на работе. На фоне удаленки из-за пандемии коронавируса компания ранее ввела «дни без встреч», когда сотрудники не участвуют в видеоконференциях в Zoom.

Ранее «день без встреч» также получили сотрудники Citigroup. В рамках борьбы с выгоранием им запретили проводить рабочие видеозвонки по пятницам. «Из ваших сообщений и личного опыта я знаю, что размывание границ между домом и работой, а также непрекращающийся рабочий день, связанный с пандемией, негативно сказываются на нашем благополучии. Это нежизнеспособный режим», — заявила глава Citigroup Джейн Фрейзер.

Читайте также: Разумков раскритиковал решение Зеленского о новых санкциях

Помимо этого, она объявила о «дне перезагрузки» 28 мая. Этот день станет праздничным для всей компании.

После пандемии большинство сотрудников банка три дня в неделю будут работать в офисе, а два — из дома. В LinkedIn также планируют позволить сотрудникам в дальнейшем «работать гибко до 50% времени».

LinkedIn
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 5 апреля 2021
Воскресенье, 4 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016