LinkedIn дала сотрудникам недельный отпуск для борьбы с выгоранием

Компания LinkedIn с 5 апреля отправила своих сотрудников в оплачиваемый недельный отпуск. Об этом в интервью CNN сообщила директор по персоналу Теуила Хэнсон.
В отпуск ушли большинство из 15,9 тыс. сотрудников компании. Небольшая группа продолжит поддерживать работу компании и отдохнет позже.
Решение отправить в отпуск одновременно почти весь штат в компании объяснили желанием снизить стресс сотрудников после возвращения к работе. Так, они не будут завалены рабочими письмами и вопросами о проектах от коллег, отметила Хэнсон.
LinkedIn отправила сотрудников в отпуск в рамках борьбы с выгоранием на работе. На фоне удаленки из-за пандемии коронавируса компания ранее ввела «дни без встреч», когда сотрудники не участвуют в видеоконференциях в Zoom.
Ранее «день без встреч» также получили сотрудники Citigroup. В рамках борьбы с выгоранием им запретили проводить рабочие видеозвонки по пятницам. «Из ваших сообщений и личного опыта я знаю, что размывание границ между домом и работой, а также непрекращающийся рабочий день, связанный с пандемией, негативно сказываются на нашем благополучии. Это нежизнеспособный режим», — заявила глава Citigroup Джейн Фрейзер.
Помимо этого, она объявила о «дне перезагрузки» 28 мая. Этот день станет праздничным для всей компании.
После пандемии большинство сотрудников банка три дня в неделю будут работать в офисе, а два — из дома. В LinkedIn также планируют позволить сотрудникам в дальнейшем «работать гибко до 50% времени».
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