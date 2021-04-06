В Великобритании могут ограничить использование вакцины AstraZeneca

Британский медицинский регулятор рассматривает возможность ограничения использования вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета среди молодежи в связи с опасениями по поводу образования тромбов. Об этом сообщает во вторник газета The Times.

Подобное решение может быть принято, по ее данным, Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства уже во вторник.

По свидетельству источников издания в MHRA, появляется «все больше аргументов в пользу того, чтобы предложить молодым людям — по крайней мере моложе 30 лет — другую вакцину».