«НАБУ получило команду «кошмарить» ОАКС»: политолог прокомментировал обыски в Окружном админсуде Киева

Вчерашние обыски в Окружном админсуде Киева (ОАСК) являются продолжением той «войны», которую ведут с этим судом НАБУ и его кураторы из западных посольств.

Об этом заявил политтехнолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Я уже неоднократно говорил о том, что мы наблюдаем „войну“ с ОАСК и что она неизбежно продолжится. И в этой войне все средства хороши. Кураторам НАБУ „надоел“ ОАСК — он „путает карты“, он играет на стороне украинской элиты и внешние кураторы проекта НАБУ, сидящие в посольствах США и Великобритании, очевидно, дали команду на то, чтобы „кошмарить“ до победного конца — до полного обнуления, ликвидации суда. Поэтому не стоит удивляться происходящему», — отмечает он.

То, что речь идет о моральном давлении на судей, по его мнению, говорит факт отсутствия у дела юридических перспектив — доказать факт передачи взятки за вынесение судебного решения будет невозможно.

«Это момент давления на судей, поскольку доказать взятку судье невозможно. Адвокатам в худшем случае вменят мошенничество и то, если там задокументированы какие-то переговоры, если они взяли деньги. Возможно, будут пытаться через адвокатов получить какие-то показания на судей», — предрекает он.

Постоянный интерес со стороны НАБУ именно к этому суду эксперт объясняет тем значением, которое ОАКС играет в судебной системе.

«Этот суд позволяет блокировать решения властных органов, административных органов, правоохранительных органов. И здесь важно то, что сейчас он явно играет не на стороне внешнего управления. То есть этот суд путает планы, мешает элементам прозападной так называемой антикоррупционной вертикали», — полагает Золотарев.

Когда именно в этом противостоянии поставят точку, эксперт сказать затрудняется.

«Здесь ситуация: либо шах помрет, либо ишак сдохнет. То есть либо изменится политическая конъюнктура, скажем, всем станет не до суда, либо сменится руководство НАБУ, когда изменятся внешние обстоятельства. А если всё останется на своих местах, то „война“ продолжится», — предрекает он.

Напомним, антикоррупционные органы вчера сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры разоблачили двух адвокатов на просьбе предоставить и получении $100 тыс. неправомерной выгоды. При этом один из адвокатов якобы является близким родственником главы ОАСК Павла Вовка.

В НАБУ и САП также сообщили об обысках в помещении ОАСК и по месту жительства адвокатов, а также «в других помещениях, которыми пользуются указанные лица».

Сам глава ОАСК Павел Вовк у себя в Фейсбук написал о том, что «как и во всех предыдущих „громких“ делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы», назвав НАБУ «цирковым правонарушающим органом».